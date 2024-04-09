Емурі Джонсон зі Скоттсборо (штат Алабама, США) рано залишилася без матері. Карлі неочікувано пішла з життя у 29 років у березні.

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Дівчинка дуже сумує за мамою та хотіла встановити їй красивий надгробний пам'ятник. Емурі відкрила кіоск з лимонадом, щоб назбирати потрібну суму грошей.

Як тільки місцеві про це дізналися, то негайно пішли купувати лимонад. Згодом історія набрала обертів у соціальних мережах, і кількість охочих підтримати Емурі почала стрімко рости.

Компанії, які займаються виготовленням надгробних пам'ятників, одразу повідомили, що готові встановити пам'ятник для Карлі безплатно.

Загалом на продажі лимонаду Емурі вдалося зібрати 10 тисяч доларів, ще 4 люди зібрали на благодійній платформі.

Я навіть не уявляла, що можна зібрати стільки грошей. Людей було дуже багато, довелося попрацювати, але я схожа на маму, тому зі всім впоралася,

– розповіла дівчинка.

Місцеві компанії вже встановили надгробок власним коштом, а гроші, які зібрала Емурі, вона залишить собі. Люди у соцмережах висловлюють родині свою підтримку та захоплюються вчинком дівчинки.