Что приготовить на завтрак или перекус: рецепт булочек для ребенка

12 августа 2024, 11:40
Читати новину українською
Автор: Лилия Имбировская-Сиваковская

Источник:

Akademia smaku

Когда запах свежеиспеченных булочек разносится по кухне, у каждого ребенка просыпается нешуточный аппетит. И для этого нужно совсем немного усилий!

Булочки со шпинатом прямо из печи – не только вкусная, но и полезная добавка к каждому блюду. Они мягкие внутри и имеют хрустящую кожицу снаружи, что делает их идеальным выбором как для завтрака, так и перекуса.

Интересно Для вкусного перекуса: готовим домашнее печенье для ребенка за несколько минут

Булочки со шпинатом

  • Время: 1 час
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 чайная ложка сахара;
– 1 чайная ложка соли;
– 50 граммов дрожжей;
– 2 стакана муки;
– 0,5 стакана молока;
– 6 столовых ложек растительного масла;
– 1 яйцо;
– 300 граммов замороженного шпината;
– 100 граммов твердого сыра;
– пол лука;
– 1 зубчик чеснока;
– 1 яичный желток;
– 1 щепотка тмина.

Приготовление:

  1. Разведите дрожжи в стакане теплого, но не горячего молока. Затем смешайте их с мукой, яйцом, сахаром, солью и маслом. Замесите тесто, накройте его тканью и оставьте в теплом месте примерно на час для подъема.
  2. Разморозьте шпинат и отожмите лишнюю воду.
  3. Обжарьте его на сковороде с измельченным луком и чесноком. Добавьте сыр и приправьте солью и перцем. Отставьте остывать.
  4. Разогрейте духовку до 170 градусов (без конвекции).
  5. Поднятое тесто раскатайте в прямоугольник, смажьте подготовленной начинкой из шпината, оставьте края свободными.
  6. Сверните тесто в рулет, а затем нарежьте его на меньшие кусочки.
  7. Выложите булочки на противень, застеленный бумагой для выпечки. Смажьте их желтком и посыпьте тмином.
  8. Поставьте противень в духовку и выпекайте дрожжевые булочки со шпинатом примерно 20 минут, пока они не станут коричневыми и хрустящими.
  9. Подавайте их теплыми, деткам они понравятся как на завтрак, так и как дополнение к ланчу.

Какую кашу лучше не давать детям: узнайте детали.