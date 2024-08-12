Что приготовить на завтрак или перекус: рецепт булочек для ребенка
12 августа 2024, 11:40Читати новину українською
Источник:Akademia smaku
Когда запах свежеиспеченных булочек разносится по кухне, у каждого ребенка просыпается нешуточный аппетит. И для этого нужно совсем немного усилий!
Булочки со шпинатом прямо из печи – не только вкусная, но и полезная добавка к каждому блюду. Они мягкие внутри и имеют хрустящую кожицу снаружи, что делает их идеальным выбором как для завтрака, так и перекуса.
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Булочки со шпинатом
- Время: 1 час
- Порций: 4
– 1 чайная ложка сахара;
– 1 чайная ложка соли;
– 50 граммов дрожжей;
– 2 стакана муки;
– 0,5 стакана молока;
– 6 столовых ложек растительного масла;
– 1 яйцо;
– 300 граммов замороженного шпината;
– 100 граммов твердого сыра;
– пол лука;
– 1 зубчик чеснока;
– 1 яичный желток;
– 1 щепотка тмина.
Приготовление:
- Разведите дрожжи в стакане теплого, но не горячего молока. Затем смешайте их с мукой, яйцом, сахаром, солью и маслом. Замесите тесто, накройте его тканью и оставьте в теплом месте примерно на час для подъема.
- Разморозьте шпинат и отожмите лишнюю воду.
- Обжарьте его на сковороде с измельченным луком и чесноком. Добавьте сыр и приправьте солью и перцем. Отставьте остывать.
- Разогрейте духовку до 170 градусов (без конвекции).
- Поднятое тесто раскатайте в прямоугольник, смажьте подготовленной начинкой из шпината, оставьте края свободными.
- Сверните тесто в рулет, а затем нарежьте его на меньшие кусочки.
- Выложите булочки на противень, застеленный бумагой для выпечки. Смажьте их желтком и посыпьте тмином.
- Поставьте противень в духовку и выпекайте дрожжевые булочки со шпинатом примерно 20 минут, пока они не станут коричневыми и хрустящими.
- Подавайте их теплыми, деткам они понравятся как на завтрак, так и как дополнение к ланчу.