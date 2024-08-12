Що приготувати на сніданок чи перекус: рецепт булочок для дитини
12 серпня 2024, 11:40Читать новость на русском
Джерело:Akademia smaku
Коли запах свіжоспечених булочок розноситься по кухні, у кожної дитини прокидається неабиякий апетит. І для цього потрібно зовсім небагато зусиль!
Булочки зі шпинатом прямо з печі – не тільки смачна, але й корисна добавка до кожної страви. Вони м’які всередині та мають хрустку шкірку зовні, що робить їх ідеальним вибором як для сніданку, так і перекусу.
Цікаво Для смачного перекусу: готуємо домашнє печиво для дитини за кілька хвилин
Булочки зі шпинатом
- Час: 1 година
- Порцій: 4
– 1 чайна ложка цукру;
– 1 чайна ложка солі;
– 50 грамів дріжджів;
– 2 склянки борошна;
– 0,5 склянки молока;
– 6 столових ложок олії;
– 1 яйце;
– 300 грамів замороженого шпинату;
– 100 грамів твердого сиру;
– пів цибулі;
– 1 зубчик часнику;
– 1 яєчний жовток;
– 1 щіпка кмину.
Приготування:
- Розведіть дріжджі в склянці теплого, але не гарячого молока. Потім змішайте їх з борошном, яйцем, цукром, сіллю та олією. Замісіть тісто, накрийте його тканиною і залишіть в теплому місці приблизно на годину для підйому.
- Розморозьте шпинат і відіжміть зайву воду.
- Обсмажте його на сковороді з подрібненою цибулею і часником. Додати сир і приправте сіллю і перцем. Відставте остигати.
- Розігрійте духовку до 170 градусів (без конвекції).
- Підняте тісто розкачайте в прямокутник, змастіть підготовленою начинкою зі шпинату, залишіть краї вільними.
- Згорніть тісто в рулет, а потім наріжте його на менші шматочки.
- Викладіть булочки на деко, застелене папером для випічки. Змастіть їх жовтком і посипте кмином.
- Поставте деко в духовку і випікайте дріжджові булочки зі шпинатом приблизно 20 хвилин, поки вони не стануть коричневими і хрусткими.
- Подавайте їх теплими, діткам вони сподобаються як на сніданок, так і як доповнення до ланчу.