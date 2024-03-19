Почему у детей могут болеть ноги

Случается, что перед сном дети жалуются на боль в ногах, а утром все в порядке и симптома как будто не было. Дети не придумывают и не манипулируют – боль действительно исчезает сама по себе.

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Это называется "эпифизос", состояние еще называется "синдром роста". Этот синдром является до сих пор распространенным и случается в возрасте от 3 до 12 лет.

Синдром роста – это не воспалительное заболевание, поэтому не вызывает температуры или интоксикации. Боль симметричная и локализуется на голенях и бедрах, а не в суставах. Когда боль приближается, то ребенок может становиться более активным и капризным. Такие эпизоды случаются несколько раз в месяц.

Синдром роста проходит самостоятельно / Фото Pixabay

Хотя синдром роста проходит абсолютно самостоятельно по мере роста ребенка, в случае возникновения симптомов следует немедленно обратиться к врачу. Вы должны убедиться, что это именно эпифизос, а не другое заболевание.

В случае очень резкой боли врачи могут назначить массажи и успокаивающие препараты. Также при синдроме роста очень важно позаботиться о том, чтобы в рационе ребенка было достаточно кальция и витамина D.

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