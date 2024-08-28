Не стоит надеяться, что ребенок сразу вернется к учебному режиму. Однако вы можете корректировать некоторые факторы, которые точно помогут ему вернуться в тонус.

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Сон

Во время каникул мы могли давать детям определенную свободу, однако сейчас важно возвращать привычный график. Количество сна – показатель индивидуальный, но в среднем показатели такие:

дети младшей школы должны спать 10 – 12 часов в сутки;

дети средней и старшей школы – 9 – 12 часов.

Регулярность режима дня поможет детям чувствовать себя уверенно и комфортно.

Подвижность

Современные дети много времени проводят за гаджетами, однако сейчас важно возвращать их в активный темп жизни. Физическая нагрузка не только способствует лучшей усвояемости информации, но и очень важна для общего развития ребенка.

Кроме того, важно поговорить с ребенком о том, как важно посещать уроки физической культуры.

Работа со стрессом

Первое время после каникул может быть для детей стрессом. Увеличение нагрузки, новые предметы – повышению уровня кортизола способствуют многие факторы. Постоянно говорите с ребенком и следите за его состоянием. Если оно ухудшается в течение длительного времени – обязательно обратитесь к специалисту.

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