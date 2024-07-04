Его называют новым Эйнштейном: 12-летний мальчик уже поступает в вуз – кем мечтает стать

Иногда дети рождаются гениями, которым овладение знаниями дается как по мановению руки. Суборно Исааку Бари выпала судьба быть одним из них.

Обучение экстерном

Свое ускоренное обучение в школе парень называет интересным и плодотворным периодом. Он закончил только 4-й, 8-й, 10-й и 12-й классы, все остальные – перескочил.

Читайте также Он просто обязан стать звездой: как 8-летний танцор из шоу талантов покорил сеть – видео

Гению также пришлось сдать итоговые экзамены экстерном, чтобы иметь возможность уже сейчас поступать в вуз. По его словам, все прекрасно приняли его талант, а отношение в школе было таким же, как к любому старшекласснику.

Кем мечтает стать маленький гений

Как рассказал маленький гений, сейчас он мечтает поступить в Нью-Йоркский университет и стать бакалавром физики и математики. После этого его планы еще амбициознее – получить докторскую степень и стать профессором.

Делайте то, что вам нравится, руководствуясь страстью, которая должна гореть в ваших глазах, когда вы вспоминаете о деле своей жизни,

– советует вундеркинд.

Ранее мы писали о выпускнице медицинского, которая мило принимала присягу врача с маленьким сыном на руках.