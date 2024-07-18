Що приготувати на сніданок для дитини: рецепт улюбленої каші з абрикосами
18 липня 2024, 19:27Читать новость на русском
Джерело:quakeroats
Сніданок – це важливий прийом їжі для дитини, адже він забезпечує енергією та поживними речовинами на весь день. Каша з абрикосами – чудовий варіант здорового та смачного сніданку.
Така каша містить багато корисних вітамінів і мінералів, необхідних для росту і розвитку. Крім того, приготувати її досить просто і швидко, що особливо важливо для зайнятих батьків.
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Каша з абрикосами
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 1
– 100 грамів вівсяних пластівців;
– 200 мілілітрів молока;
– 100 мілілітрів води;
– 4 свіжих абрикоси;
– 1 столова ложка меду (за бажанням);
– дрібка солі;
– 1 чайна ложка вершкового масла.
Приготування:
- Промийте вівсяні пластівці під холодною водою.
- У каструлі змішайте 200 мілілітрів молока і 100 мілілітрів води, додайте дрібку солі та доведіть до кипіння.
- Додайте вівсяні пластівці у киплячу суміш, зменште вогонь і варіть, помішуючи, близько 10 хвилин, поки каша не стане м'якою і густою.
- Поки вариться каша, помийте абрикоси, видаліть кісточки і наріжте їх на дрібні шматочки.
- Додайте абрикоси в кашу і варіть ще 2 – 3 хвилини, доки вони не стануть м'якими.
- Зніміть кашу з вогню, додайте вершкове масло і мед (якщо використовуєте), добре перемішайте.
- Подавайте гарячою.