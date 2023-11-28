Вітамін D часто називають "сонячним", оскільки відіграє ключову роль у формуванні кісток, підтримці імунної системи та навіть впливає на психічне благополуччя. Манджарі Чандра, провідний науковець з функціонального харчування та дієтології з Індії пояснює, чому дітям так важливо щоденно вживати вітамін D.

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Вивчення багатогранної ролі вітаміну D

У безперервній сазі про розвиток і здоров’я дитини вітамін D завжди був неоспіваним героєм, його важливість багатогранна. Основна роль вітаміну D – підтримувати баланс кальцію та підтримувати здоров’я кісток. Рахіт, найважча форма захворювання кісток, пов’язаного з вітаміном D, вражає переважно дітей. Саме тому так важливо контролювати рівень вітаміну D у дітей.

Рекомендації щодо прийому вітаміну D в Україні

На жаль, набрати необхідну дозу вітаміну D із щоденного традиційного щоденного харчування досить складно. Багато вітаміну D міститься в печінці тріски, скумбрії, палтусі, лососі, деяких видах грибів – ці продукти ми в Україні вживають не щодня. У деяких країнах харчові продукти, найчастіше молочні продукти, спеціально збагачуються вітаміном D. В Україні так не роблять, тому для нас актуальний прийом вітаміну в краплях чи капсулах.

Кому і скільки вітаміну D на день слід приймати

Відповідно до рекомендацій Американської асоціації клінічних ендокринологів, щоденна доза для:

дітей – 1000 МО,

дорослих – 2000 МО,

людей з надмірною вагою і ожирінням – у 2 – 3 рази більше за рекомендовану дозу.

Про те як і скільки приймати вітамін D має визначити педіатр вашої дитини з урахуванням її індивідуальних потреб : віку, ваги та дефіциту тих чи інших продуктів.

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