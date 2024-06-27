Cleveland Clinic Children's повідомили у соціальних мережах, що відділення інтенсивної терапії новонароджених та післяпологові відділення лікарні одночасно доглядають за сімома парами новонароджених близнюків. Це особлива та надзвичайна подія.
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Усі сім'ї переживають неймовірну радість від народження малюків. Серед щасливих пар є як новоспечені батьки, так і ті, хто вже має дітей.
Ми відчуваємо подвійну любов, доглядаючи за сімома парами новонароджених близнюків одночасно,
– зазначено у публікації клініки.
Серед сімей, які святкують народження своїх дітей, є перші батьки Скотт і Кеті Крузінські, які радісно вітали своїх синів Фіннегана та Теодора. Також Джейсон і Кара Самбланет збільшили свою сім'ю до семи осіб з народженням близнюків Рейда та Елліота.
Бейбі-бум з близнюками / Instagram Cleveland Clinic Children's
В одній лікарні народилися сім пар близнюків / Instagram Cleveland Clinic Children's
Це – унікальний випадок / Instagram Cleveland Clinic Children's
Цей унікальний бейбі-бум став яскравою подією для Hillcrest Hospital, демонструючи радісні моменти життя.