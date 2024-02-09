Близнючки з різним кольором шкіри

В місті Квінс, що в американському штаті Іллінойс, народилися особливі близнючки. Річ у тому, що вони успадкували певну рису батьків, але по окремо.

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Калані успадкувала світлу шкіру, як у мами Вітні, а Джарані пішла в татка і успадкувала темний колір шкіри. У міжрасових пар, в яких народжуються близнюки, таке трапляється не надто часто – 1 раз на 500 випадків.

Зараз дівчаткам по 7 років, вони приводять багато часу разом. Їхня відмінність не така помітна, як при народженні, адже шкіра Калані стала темнішою.

Унікальні дівчатка / Фото з інстаграму thedivadeantwins

Коли батьки побачили різний колір шкіри дівчаток, то неабияк наполохалися. Вони думали, що це якась проблема і вже готувалися шукати потрібних лікарів. Однак їх заспокоїли – таке рідко, але трапляється.

Згодом батьки подумали, що дівчатка можуть стати чудовим символом проти расизму і нагадуванням про те, що колір шкіри не повинен нічого вирішувати.

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