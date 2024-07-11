"Вони схиблені": батьки встановили камеру в кімнаті сина – їхнє пояснення та реакція мережі
Джерело:SCMP
У Китаї батьки встановили камеру відеоспостереження у кімнаті свого сина. Вони мали благий намір, але обрали явно хибний шлях реаліації.
Навіщо батьки встановили відеокамеру
У Китаї батьки 6 років тому вирішили встановити камеру відеоспостереження у кімнаті сина. В такий спосіб вони хотіли переконатися, що він приділяє час навчанню.
Цікаво "Це було для сміху": студент зробив тест ДНК – який "сюрприз" його чекав
Вони зняли камеру після того, як він склав іспити в університет, однак впродовж усіх цих років пильно стежили ледь не за кожним його кроком навіть у власному просторі.
Спасибі камері спостереження за те, що вона супроводжувала мого сина,
– написала мама після іспиту у соцмережі, сподіваючись на схвалення мережі.
Але реакція була зовсім іншою.
Як відреагувала мережа
На думку інших батьків, такий метод контролю виходить за межі адекватності. Психологи й взагалі шоковані тим, як це могло поламати психіку хлопця.
Батьки спробували вказати на результат – успішне складання іспиту, але розуміння так і не зустріли:
- "Ви душили дитину своєю любов'ю";
- "Ви про елементарну повагу щось чули? У вашій спальні відеокамера є?";
- "Цікаво, який тепер в дитини рівень відповідальності і бажання щось робити без тотального контролю".
Раніше ми писали про те, як обернути час дітей з гаджетами на користь.