"Вони схиблені": батьки встановили камеру в кімнаті сина – їхнє пояснення та реакція мережі

11 липня 2024, 18:14
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Джерело:

SCMP

У Китаї батьки встановили камеру відеоспостереження у кімнаті свого сина. Вони мали благий намір, але обрали явно хибний шлях реаліації.

Навіщо батьки встановили відеокамеру 

У Китаї батьки 6 років тому вирішили встановити камеру відеоспостереження у кімнаті сина. В такий спосіб вони хотіли переконатися, що він приділяє час навчанню.

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Вони зняли камеру після того, як він склав іспити в університет, однак впродовж усіх цих років пильно стежили ледь не за кожним його кроком навіть у власному просторі. 

Спасибі камері спостереження за те, що вона супроводжувала мого сина,
– написала мама після іспиту у соцмережі, сподіваючись на схвалення мережі. 

Але реакція була зовсім іншою. 

Як відреагувала мережа 

На думку інших батьків, такий метод контролю виходить за межі адекватності. Психологи й взагалі шоковані тим, як це могло поламати психіку хлопця. 

Батьки спробували вказати на результат – успішне складання іспиту, але розуміння так і не зустріли:

  • "Ви душили дитину своєю любов'ю";
  • "Ви про елементарну повагу щось чули? У вашій спальні відеокамера є?";
  • "Цікаво, який тепер в дитини рівень відповідальності і бажання щось робити без тотального контролю". 

Раніше ми писали про те, як обернути час дітей з гаджетами на користь. 

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська