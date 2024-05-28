"Це єдиний випадок": коли можна порівнювати дітей – відповідь тренера з батьківства

Усім відомо, що порівнювати дітей – далеко не найкраща лінія виховання, яку можуть обрати батьки. Але є випадки, коли він просто необхідний.

Інколи порівнювати треба

Володимир Швець – досвідчений тренер з батьківства, який пролив новий погляд на порівняння. На його думку, порівнювати дітей треба, але є один нюанс – їх треба навчити порівнювати себе з собою у минулому.

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Такий підхід допоможе показати їм, який шлях вони пройшли, який досвід отримали після докладених зусиль. Саме така мотивація дає хороші результати, адже прогрес завжди спонукає до нових звершень.

Порівнювати можна і треба лише в одному випадку: коли ми своїх дітей вчимо, що себе можна порівнювати лише з собою в минулому,

– каже експерт.

Що стосується порівняння з іншими дітьми, то тут все просто: цього не варто робити у жодному випадку, якою б не була мета. Краще зосередити зусилля на тому, аби дитина навчилася аналізувати свої вчинки та шлях до результату.

Маємо своїх дітей вчити саме такому підходу, щоб вони могли аналізувати себе самих з собою в минулому. Тоді це буде приносити гарний результат,

– переконаний тренер з батьківства.

Нагадаємо, експерти наполягають, що порівняння дітей з іншими дітьми негативно впливає на їхню оцінку та формує завищені, нереалістичні стандарти. Також це розвиває нездорову конкуренцію та образу. Усі діти – унікальні, тому будь-які порівняння з іншими не мають жодного сенсу.

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