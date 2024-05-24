Волонтерка Наталія Красота їхала з 4-річним сином Ярославом до Львова. На жаль, хлопчик забув у вагоні улюблену іграшку – зайчика. Була 4 ранку, тому спросоння він не вслідкував за Сирничком.

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Малюк розплакався, і мама одразу кинулася шукати іграшку. Поїзд вже поїхав, а в адміністрації сказали, що ніхто не приносив іграшку як знахідку.

Зайця нам подарували у Нідерландах. Потім він з нами переїхав до Швейцарії – можна сказати, покатався по Європі. Разом із зайцем ми повернулися до рідного Запоріжжя. Однак після березневої атаки по ДніпроГЕС переїхали до Кам’янця-Подільського,

– розповіла волонтерка УП.Життя.

Жінка написала допис у фейсбуці та позначила сторінку Укрзалізниці. Працівники компанії повідомили невтішну новину – знайти іграшку не вдалося. Потім з Наталею зв'язався менеджер із запитів клієнтів та контролю якості "Укрзалізниці" Владислав Бондар. Працівники ще раз шукали іграшку – безрезультатно.

І тоді компанія вирішила подарувати Ярославу нового іграшкового зайчика. А оскільки він мав інший вигляд, то в Укрзалізниці вигадали цілу історію, аби пояснити малюку таку зміну.

Подарунок хлопчику від Укрзалізниці / Фото з фейсбуку Наталії Красоти

Листівка мені потрапила прямо в серденько. Я дуже довго не могла підібрати слів, щоб написати допис у Facebook. Декілька разів редагувала текст. Я навіть рада, що ми загубили того зайця, бо вийшла дуже гарна історія. На тлі сьогоднішніх подій – це як промінчик надії,

– розчулилася жінка.

Маленький Ярослав ще не знає про подарунок, адже поїхав з бабусею у Трускавець. Втім, можна лише уявити, якою несамовитою буде радість малюка, коли він побачить "оновленого" друга.