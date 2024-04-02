Незвичайні пологи

Британка Кейлі Дойл розповіла щемливу історію материнства, яка швидко розповсюдилася у мережі. Їй довелося народжувати двійнят у різний час та боротися з важкою втратою.

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Жінка завагітніла у жовтні 2020 року. Усі сканування були у нормі, проте 15 березня 2021 року вона неочікувано відчула перейми.

Коли виповнилося 22 з половиною тижні, я буквально лежала і відчувала найсильніший біль у своєму житті. Я не була впевнена, що відбувається, тому пішла до туалету внизу, і у мене відійшли води,

– пригадує Кейлі.

Жінку негайно доправили до Королівської лікарні Олдхема і тримали під наглядом протягом п'яти днів. Малюк Арло народився на 17 тижнів раніше строку та важив лише 1,1 кілограма. Він з'явився на світ вже мертвим, і лікарі припускають, що причиною став тромб у плаценті.

Медики прогнозували, що друга дитина теж народиться зовсім незабаром та матиме малі шанси на те, щоб вижити. Але перейми припинилися, тому Кейлі відпустили додому.

Після травми, отриманої під час народження моєї першої дитини, я була приголомшена, коли мені сказали, що я можу йти додому,

– розповіла вона.

Кайлі з сином Астро / Фото SWNS

Лікарі з іншої лікарні не могли повірити, що між пологами двійнят може бути такий часовий проміжок. Через 22 дні шляхом кесаревого розтину народився Астро. Малюк важив 2 кілограми, а лікарі помітили відшарування плаценти, що могло позбавити його кисню.

Втрата Арло була для Кейлі дуже болючою, тому згодом вона вирішила стати волонтеркою відділення інтенсивної терапії новонароджених, аби допомагати іншим. Що стосується Астро, то з ним все гаразд, хлопчик активно зростає та тішить усіх своєю усмішкою та цікавістю.