Необычные роды

Британка Кейли Дойл рассказала щемящую историю материнства, которая быстро распространилась в сети. Ей пришлось рожать двойняшек в разное время и бороться с тяжелой потерей.

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Женщина забеременела в октябре 2020 года. Все сканирования были в норме, однако 15 марта 2021 года она неожиданно почувствовала схватки.

Когда исполнилось 22 с половиной недели, я буквально лежала и чувствовала сильнейшую боль в своей жизни. Я не была уверена, что происходит, поэтому пошла в туалет внизу, и у меня отошли воды,

– вспоминает Кейли.

Женщину немедленно доставили в Королевскую больницу Олдхэма и держали под наблюдением в течение пяти дней. Малыш Арло родился на 17 недель раньше срока и весил всего 1,1 килограмма. Он появился на свет уже мертвым, и врачи предполагают, что причиной стал тромб в плаценте.

Медики прогнозировали, что второй ребенок тоже родится совсем скоро и будет иметь малые шансы на то, чтобы выжить. Но схватки прекратились, поэтому Кейли отпустили домой.

После травмы, полученной во время рождения моего первого ребенка, я была ошеломлена, когда мне сказали, что я могу идти домой,

– рассказала она.

Кайли с сыном Астро / Фото SWNS

Врачи из другой больницы не могли поверить, что между родами двойняшек может быть такой временной промежуток. Через 22 дня путем кесарева сечения родился Астро. Малыш весил 2 килограмма, а врачи заметили отслоение плаценты, что могло лишить его кислорода.

Потеря Арло была для Кейли очень болезненной, поэтому впоследствии она решила стать волонтером отделения интенсивной терапии новорожденных, чтобы помогать другим. Что касается Астро, то с ним все в порядке, мальчик активно растет и радует всех своей улыбкой и любопытством.