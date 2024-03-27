Часті помилки вагітних жінок

Коли жінка при надії, то повинна насолоджуватися кожною миттю цього щасливого періоду. Помилок, яких треба уникати, не так багато, але їхній негативний вплив буде відчутний.

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Посилена тривожність

Одна з найбільших проблем, з якою стикаються вагітні жінки. Інколи доходить навіть до того, що близькі не можуть зрозуміти, що відбувається та як потрібно реагувати.

Це легко пояснити: організм перебудовує гормональну та інші системи, що одразу дається взнаки. Однак дуже важливо обмежити рівень стресу, інакше насолодитися вагітністю у таких умовах не вдасться. Зайві переживання – це помилка усіх вагітних жінок.

Мала рухливість

Існує хибне переконання, що сидяча робота є найбезпечнішою. Це зовсім не так, адже існує ризик застою крові в органах малого таза та нижніх кінцівок, що не обіцяє нічого хорошого. Вагітним потрібно багато гуляти, аби кров добре циркулювала.

Втім, навантаження повинні бути мінімальні, а важкої фізичної роботи треба уникати. Будь-яка незручність вкрай небажана для вагітних, і про це краще пам'ятати завжди.

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Самолікування

В еру інтернету та великої кількості контенту в людей з'явилося хибне уявлення про те, що вони стали експертами у дуже багатьох галузях. Вагітні теж можуть цим грішити, що згодом перетворюється на дуже велику проблему для лікарів. Що б не сталося – поставити діагноз, і тим паче виписати ліки, має право тільки кваліфікований лікар.

Їсти за двох

Популярний міф, який завдав жінкам дуже багато шкоди. Ви повинні дотримуватися здорового харчування – ось і весь секрет. Більше фруктів та овочів, менше солодкого – і все буде гаразд.

Цікаво, що з рідиною ситуація зворотна – її вживають надто мало. Вода складає основу нашого організму, тому варто піклуватися, щоб її завжди було достатньо, а тим паче тоді, коли ви чекаєте на дитину.