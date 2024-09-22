Жодної користі, лише шкода: чому не треба годувати дитину "під мультики"

Багато батьків вдаються до мультиків, коли йдеться про годування дитини. Неврологиня Ольга Топоркова закликає не вдаватися до цієї практики, адже вона має багато негативних наслідків.

Лише шкода, жодної користі

Під час їжі дитина повинна бути сконцентрована на процесі, а не на екрані. Як розповіла неврологиня Ольга Топоркова, відволікання через мультики призводить до багатьох проблем.

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По-перше, дитина не буде зосереджена на їжі, а значить, можуть виникнути елементарні проблеми із травленням. Також зростає ризик звички їсти перед екраном, що ускладнить проведення часу під час родинних обідів або походів до закладів харчування.

Неусвідомлене харчування також загрожує розвитку важливих нейронних зв'язків. Відтак, згодом буде складно допомогти малюкам із здобуттям здорових харчових звичок.

Що робити

Неврологиня рекомендує заохочувати дітей їсти у спокійній атмосфері. Особливо це важливо для малюків, які мають труднощі із психічним або мовленнєвим розвитком.

Окрім того, треба показати дитині, що трапеза – це можливість поспілкуватися з рідними та весело провести час разом.

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