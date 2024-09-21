Невдалий початок подорожі

Британка Кейтлін разом за батьками приїхали у Єгипет подорожувати. Однак після прибуття в аеропорт Хургади 15-річна дівчинка отримала негативний досвід.

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Працівники аеропорту засумнівалися у її статі. Вони заявили, що мусять здійснити перевірку, інакше сім'я не зможе вирушити далі.

Як відбувалася перевірка

Спочатку працівники хотіли самі перевірити стать дівчини, однак батьки навідріз відмовилися від такої процедури та вимагали викликати для цього медсестру. Коли медпрацівниця прийшла та змусила дівчину підняти спортивний бюстгалтер, то ситуація не вирішилася.

Тоді вона захотіла "подивитися туди", на що батьки знову відповіли категоричною відмовою. Зрештою, Кейтлін погодилася сильно натягнути штани, щоб працівники аеропорту переконалися, що в неї немає чоловічих геніталій.

Як розповів батько Кейтлін, дівчинка дуже болісно сприйняла цей інцидент та боїться, що при поверненні додому їй доведеться пройти через це знову.

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