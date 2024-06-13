Молоді батьки ледь не розлучилися: чому стрижка волосся спричинила серйозну сварку

Перша стрижка дитини є важливою подією для малюка. Для того, щоб цей процес пройшов вдало для дитини і її сім'ї, краще все узгодити наперед. Молода мама не погодила з чоловіком стрижку дитини, через що відбувся великий скандал.

Стрижка волосся спричинила серйозну сварку між молодими батьками. Мама стверджує, що пасма дівчинки виглядали неохайно, а її довгі кінчики більше нагадували "хвіст пацюка". Вона зізналася: "Я трохи підстригла її, щоб вона мала кращий вигляд". Коли це помітив чоловік, у пари одразу зіпсувалися стосунки.

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Мама постригла дитину: що пішло не так

Стосунки між чоловіком і дружиною були зруйновані після сварки через стрижку доньки. Жінка написала пост на Reddit, аби запитати поради в інших людей.

Він сказав, що я розбила йому серце. Коли я перепросила, він просто продовжував скаржитися. Коли я запитала його, що можу зробити, щоб залагодити цю ситуацію, він не відповів. Чоловік продовжував запитувати про те, як я могла підстригти її волосся,

– бідкається жінка.

Дружина зізналася, що чоловік сказав їй, що в його культурі важливо дозволяти дитині мати довге волосся. На її здивування, більшість читачів її посту стали на бік чоловіка. Вони запитали, а якою б була її реакція, якби він вчинив таким чином.

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