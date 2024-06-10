Найстарша мама Італії
Флавія Альваро – італійка, які у жовтні виповниться 64 роки. Вона дуже мріяла про дитину, але в такому віці завагітніти в природний спосіб майже неможливо.
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На жаль, після першого запліднення у неї стався викидень. Втім, вона не збиралася здаватися, і вирішила розпочати цей шлях вдруге.
На щастя, їй вдалося виносити малюка, хоч і тут не обійшлося без нюансів. Себастьян народився на світ передчасно, його вага була лише 2 кілограми. Хлопчик перебуває під наглядом лікарів, з ним усе гаразд.
Я така щаслива,
– прокоментувала свою перемогу тепер найстарша новоспечена мама в Італії.
Особливо маленькому Себастьяну зраділа бабуся, якій зараз 93 роки. Коли малюк набере потрібну вагу, то вирушить додому, де його оточать ласкою та турботою.
Роль України у цій історії
Коли працівниця бібліотеки-музею у Віареджо вирішила завагітніти, то мусила приїхати у клініку до Києва. Річ у тому, що наше законодавство не обмежує вік тих, кому можна проводити ЕКЗ.
Першого разу на 14 тижні у Флавії стався викидень, але вона повернулася до клініки в столиці України. Другого разу все завершилося щасливою. Біологічними батьками Себастьяна є молоді донори – чоловік-рятувальник і жінка-інструкторка з плавання, які працюють в одному басейні.