Стрижка волос вызвала серьезную ссору между молодыми родителями. Мама утверждает, что пряди девочки выглядели неопрятно, а ее длинные кончики больше напоминали "хвост крысы". Она призналась: "Я немного подстригла ее, чтобы она имела лучший вид". Когда это заметил муж, у пары сразу испортились отношения.

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Мама постригла ребенка: что пошло не так

Отношения между мужем и женой были разрушены после ссоры из-за стрижки дочери. Женщина написала пост на Reddit, чтобы спросить совета у других людей.

Он сказал, что я разбила ему сердце. Когда я извинилась, он просто продолжал жаловаться. Когда я спросила его, что могу сделать, чтобы уладить эту ситуацию, он не ответил. Мужчина продолжал спрашивать о том, как я могла подстричь ее волосы,

– жалуется женщина.

Жена призналась, что муж сказал ей, что в его культуре важно позволять ребенку иметь длинные волосы. К ее удивлению, большинство читателей ее поста стали на сторону мужа. Они спросили, а какой бы была ее реакция, если бы он поступил таким образом.

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