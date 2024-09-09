Мама хотіла "провчити" сина важкою працею: той швидко заробив понад тисячу доларів і кидає школу

У кожного з батьків є власні методи виховання. Багато дорослих практикує "покарання працею", але не завжди все йде за сценарієм, який вони собі придумали.

Виховання через працю

На сході Китаю мати 17-річного юнака вирішила вмотивувати сина серйозніше ставитися до навчання. Вона припускала, що близьке знайомство з важким життям робітничого змусить його докладати більше зусиль для свого майбутнього.

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Оскільки колись вона продавала смажену курку на вулиці, то подумала, що такий досвід буде корисним і для її сина. Хлопець змайстрував візок і одразу пішов працювати, проте результат був не таким, як чекала мати.

Неочікуваний поворот

10 днів юнак прокидався о 9 годині. Він готував курятину, о 16-й годині встановлював кіоск та починав продаж. Додому він повертався лише о 3-й ночі.

За цей час він заробив 10 тисяч юанів, це приблизно 1400 доларів. В результаті він був такий окрилений успіхом та можливістю заробляти, що прийняв рішення покинути школу.

Мати довго впиралася, але згодом прийняла його рішення. Як батьки ми повинні підтримати його. Головне, щоб він жив так, як хоче та був щасливим,

– сказала вона.

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