Найкращий подарунок у День народження

Тимофій навчається у 4 класі в одному з містечок Тернопільського району. Лише у вересні він приїхав сюди із зони бойових дій разом із маленькою сестричкою та тіткою.

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Мама хлопчика перебуває на передовій та рятує життя героїчних українських військових. Тимофій мріяв, аби мама була поруч з ним на День народження, і яким же ж було його здивування, коли його бажання здійснилося!

Тимофійко дуже зрадів, коли побачив аніматора у костюмі білого ведмедя з кульками, але поруч його чекав куди важливіший сюрприз. Як тільки хлопчик побачив маму, то негайно кинувся їй в обійми.

Такі моменти розчулюють до сліз. Залишається вірити та докладати усіх можливих зусиль для того, щоб усі захисники та захисниці повернулися додому, а їхні діти так само радо впадали у найтепліші обійми у світі.