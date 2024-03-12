Лучший подарок в День рождения

Тимофей учится в 4 классе в одном из городков Тернопольского района. Только в сентябре он приехал сюда из зоны боевых действий вместе с маленькой сестренкой и тетей.

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Мама мальчика находится на передовой и спасает жизни героических украинских военных. Тимофей мечтал, чтобы мама была рядом с ним на День рождения, и каким же было его удивление, когда его желание исполнилось!

Тимофей очень обрадовался, когда увидел аниматора в костюме белого медведя с шариками, но рядом его ждал куда более важный сюрприз. Как только мальчик увидел маму, то немедленно бросился ей в объятия.

Такие моменты умиляют до слез. Остается верить и прилагать все возможные усилия для того, чтобы все защитники и защитницы вернулись домой, а их дети так же радостно впадали в самые теплые объятия в мире.