Народила, не знаючи про вагітність

Фей Вайт – 19-річна британська дівчина, яка народила чудову маленьку дівчинку Луну-Грейс Беренс. Дівчина запевняє, що й гадки не мала про вагітність, поки не розпочалися перейми.

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Коли дівчина відчула дискомфорт, то була переконана, що має інфекцію сечовивідних шляхів. З її партнером Ейданом вони вже 4 роки, і жоден тест на вагітність, якими дівчина регулярно користувалася, не дав позитивного результату.

Фей не підозрювала, що вагітна / Фото Kennedy News and Media

Фей вже має 2-річного сина та втрачала дитину на 18-му тижні вагітності. Однак цього разу вагітність була зовсім іншою. Не підозрюючи, що носить дитину, Фей курила та вживала алкоголь впродовж всієї вагітності.

Дівчина запевняє, що менструальний цикл був звичним, а живіт не викликав жодних підозр.

Все було як завжди, поки одного ранку не відійшли води,

– розповіла вона.

Пологи тривали 2 години, дівчинка почала з'являтися на світ, ще поки Фей була в будинку. Дитина народилася у швидкій, не дочекавшись прибуття гелікоптера. Через ускладнені пологи Луну одразу відправили у відділення інтенсивної терапії. На щастя, з нею все гаразд, і вона зростатиме разом із братиком на потіху батькам.