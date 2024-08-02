Вагон курсуватиме в складі поїзда №15/16 Харків – Ясіня з 8 серпня. Він був спроєктований за ініціативи Укрзалізниці разом із Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) та за фінансової підтримки бельгійського уряду.

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До кінця 2024 року планують запустити ще 7 дитячих вагонів

Цей унікальний вагон модернізували в Україні – на Київському електровагоноремонтному заводі. Роботи над ним тривали приблизно пів року.

Рейс, у який вирушить поїзд, пройде символічним маршрутом, який поєднує Схід і Захід України. В Укрзалізниці додали, що ним регулярно їздять групи дітей з Харківщини на відпочинок у горах.

"Вже третій рік з початком повномасштабної війни родини з дітьми змушені набагато частіше їздити по всій країні. Завдяки цій інноваційній спільній з Укрзалізницею ініціативі та фінансовій підтримці Бельгії маленькі мандрівники в Україні зможуть використати час у подорожі для навчання через гру та отримати базову психосоціальну підтримку від працівників, коли та якщо це буде необхідно", – сказав голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Мунір Мамедзаде.

Вагон буде оснащений різноманітними розважально-пізнавальними матеріалами, а також дитячими манежами та сповивальними столиками у вбиральні.

До кінця цього року плануємо запустити ще 7 таких вагонів,

– додав голова правління Укрзалізниці Євген Лященко.

Квитки на вагон можна буде придбати лише через мобільний застосунок Укрзалізниці. Вагон у застосунку має маркування "Дитячий". Вартість – аналогічна вартості купейних квитків аналогічного класу в тому ж поїзді, втім в Укрзалізниці нагадали, що діти до 5 років можуть подорожувати поїздами безкоштовно й без окремого квитка.