Котлети з яєць – відмінна ідея для смачної та ситної вечері без м’яса. Страва має фантастичний смак і красиво виглядає. Це ідеальний варіант для всієї родини.
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Рецепт яєчних котлет
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Відваріть на "круто" 5 яєць у каструлі.
- Потім остудіть їх і очистіть від шкірки.
- Перекладіть яйця в миску і ретельно розімніть їх виделкою. Збийте яйце, додайте сіль, перець, петрушку, цибулю і панірувальні сухарі.
- Все перемішайте до утворення однорідної маси.
- Сформуйте з суміші круглі котлети і злегка приплюсніть їх рукою.
- На сковороді розігріти оливкову олію і обсмажте котлети з двох сторін по 3 хвилини.