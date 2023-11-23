Котлети з яєць – відмінна ідея для смачної та ситної вечері без м’яса. Страва має фантастичний смак і красиво виглядає. Це ідеальний варіант для всієї родини.

Цікаво Корисний та смачний сезонний перекус: як приготувати печиво з гарбузом для дітей

Рецепт яєчних котлет

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  • Відваріть на "круто" 5 яєць у каструлі.
  • Потім остудіть їх і очистіть від шкірки.
  • Перекладіть яйця в миску і ретельно розімніть їх виделкою. Збийте яйце, додайте сіль, перець, петрушку, цибулю і панірувальні сухарі.
  • Все перемішайте до утворення однорідної маси.
  • Сформуйте з суміші круглі котлети і злегка приплюсніть їх рукою.
  • На сковороді розігріти оливкову олію і обсмажте котлети з двох сторін по 3 хвилини.