Завдяки своєму складу гарбузове печиво, хоч і містить цукор, всеодно корисне, а ще таке апетитне. Під час перерви у школі така закуска точно згодиться будь-якій дитині.

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Рецепт гарбузового печення

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 6

Приготування:

  • Вершкове масло збийте з цукром до пишності.
  • У масу додайте борошно, спеції та гарбузове пюре (чергуючи).
  • Додайте яйце і продовжуйте перемішувати.
  • Замісіть руками тісто.
  • З великого тіста сформуйте невеликі кульки і викладіть їх на деко, застелене папером.
  • Випікайте печиво в розігрітій до 180 градусів духовці 20 хвилин.