Завдяки своєму складу гарбузове печиво, хоч і містить цукор, всеодно корисне, а ще таке апетитне. Під час перерви у школі така закуска точно згодиться будь-якій дитині.

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Рецепт гарбузового печення

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 220 грамів вівсяного борошна;

– 100 грамів вершкового масла;

– 100 грамів гарбузового пюре;

– 100 грамів цукру;

– 1 яйце;

– щіпка кориці;

– щіпка меленого імбиру;

– чверть чайної ложки порошку для випічки.

Приготування: