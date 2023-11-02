Завдяки своєму складу гарбузове печиво, хоч і містить цукор, всеодно корисне, а ще таке апетитне. Під час перерви у школі така закуска точно згодиться будь-якій дитині.
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Рецепт гарбузового печення
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 6
Приготування:
- Вершкове масло збийте з цукром до пишності.
- У масу додайте борошно, спеції та гарбузове пюре (чергуючи).
- Додайте яйце і продовжуйте перемішувати.
- Замісіть руками тісто.
- З великого тіста сформуйте невеликі кульки і викладіть їх на деко, застелене папером.
- Випікайте печиво в розігрітій до 180 градусів духовці 20 хвилин.