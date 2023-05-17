Регулярне спілкування з педіатром є ключовим для вирішення індивідуальних потреб і забезпечення оптимального харчування дітей на кожному етапі розвитку. Американська академія педіатрії розробила ряд рекомендації щодо того, коли і як вводити молоко тварин.

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Немовлята

Впродовж перших шести місяців життя дітям рекомендовано лише грудне або штучне годування. Грудне молоко або дитяча суміш, збагачена залізом, забезпечує всі необхідні поживні речовини для оптимального росту та розвитку на цьому етапі. Коров'яче молоко, включаючи незбиране або знежирене, не рекомендується як джерело харчування в дитинстві.

Коли вводити молоко

Приблизно у віці 12 місяців пропонується поступово вводити незбиране коров’яче молоко як частину раціону дитини. Цільне молоко рекомендується, оскільки воно забезпечує необхідні жири для розвитку мозку в цей період.

Цільне молоко – з цього продукту не знімались вершки. Воно пройшло процес пастеризації для збереження якості та своїх природних властивостей.

Молоко для дітей – важливий продукт / Фото pexels

Однак важливо проконсультуватися з педіатром щодо конкретного часу та кількості молока, яке потрібно ввести, оскільки індивідуальні потреби дітей можуть відрізнятися. Для малюків віком 2 років рекомендується споживати 2 – 3 порції молочних продуктів на день, серед яких молоко, сир або йогурт.

Після двох років Американська академія педіатрії пропонує поступовий перехід на знежирене молоко. Молоко зі зниженою жирністю можна вводити дітям, які добре ростуть і мають збалансоване харчування. Перехід на молоко зі зниженим вмістом жиру допомагає обмежити споживання насичених жирів, забезпечуючи при цьому необхідні поживні речовини. Рекомендується продовжувати вживати 2 – 3 порції молочних продуктів на день.

Важливо знати

Необхідно зазначити, що рекомендації щодо молока можуть відрізнятися для дітей із певними захворюваннями або дієтичними обмеженнями. У таких випадках важливо проконсультуватися з педіатром. Дітям із непереносимістю лактози або алергією на молоко можуть знадобитися альтернативні джерела кальцію та вітаміну D, які можна отримати через збагачені немолочні продукти або дієтичні добавки.

Дотримуючись вказівок Американської академії педіатрії батьки можуть приймати обґрунтовані рішення щодо відповідного віку для введення молока в раціон своєї дитини. Коли діти ростуть, перехід на молоко зі зниженою жирністю може допомогти забезпечити збалансоване харчування. Регулярне спілкування з педіатром є ключовим для вирішення індивідуальних потреб і забезпечення оптимального харчування дітей на кожному етапі розвитку.

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