"Королівські" пошуки няні завершені

Кейт Міддлтон нещодавно перенесла операцію, внаслідок чого робота з дітьми лягла здебільшого на Вільяма. Принцу довелося відмовитися від багатьох публічних заходів, аби належно виконувати роль батька.

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Коли ж принцесу виписали з лікарні, стало очевидно, що без допомоги няні не обійтися. Вільяму потрібно виконувати свою роботу, а діти потребують уваги.

Кейт Міддлтон мусить відновитися після операції / Фото Getty Images

Королівське подружжя звернулося з проханням про допомогу до Марії Терези Терріон Боралло. Жінка вже раніше працювала з Джорджем, коли той був ще зовсім крихіткою, тож зможе допомогти Кейт Міддлтон, якій лікарі рекомендували деякий час знизити активність та попіклуватися про свій стан.

Остаточна відповідь няні наразі невідома. Як повідомляють королівські експерти, у Марії Боралло дуже гарні відгуки та висока довіра від королівської сім'ї. У неї бездоганна освіта та репутація, тому немає нічого дивного в тому, що її часто запрошували на різноманітні заходи.

Нагадаємо, експерти повідомили, коли принц Джордж почне виконувати свої королівські обов'язки.