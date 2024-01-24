Історично члени британської королівської сім'ї представляють монарха по всій Британській імперії і займають відповідальні пости. Вони виконують церемоніальні та соціальні функції як у всередині країни, так і за кордоном.

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Старший син принца Вільяма та Кетрін Міддлтон Джорж, як і всі члени родини, повинен виконувати свої королівські обов'язки.

Коли юний принц почне виконувати свої обов'язки

Згідно з новою книгою журналіста Роберта Гардмана "Становлення короля: король Чарльз III та сучасна монархія", свою роль у королівському житті принц Джордж почне виконувати з 20 років. Нагадаємо, що юнакові, у липні виповниться 11 років.

Королева Єлизавета з внуками / Фото Getty Images

Попри те, що залишається ще вдосталь часу, батьки принца намагаються потрохи пристосовувати дітей до постійних відвідувань світських заходів.

Їх часто можна помітити на урочистих подіях та зустрічах. Також Джордж їздив до Франції з батьком, щоб вболівати за Уельс під час Чемпіонату світу з регбі минулого року у жовтні.

Друг королівської сім'ї розповів, що Вільям вважає виховання майбутнього короля "найважливішою роботою, яку має, і вона не за горами". Маленький принц є другим у черзі на звання короля, і 41-річний батько дуже серйозно ставиться до підготовки Джорджа до трону.

Нагадаємо, принцеса Люксембургу нещодавно народила спадкоємця.