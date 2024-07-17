І йому лише 3 роки: хлопчик вразив мережу знанням української літератури – захоплююче відео

17 липня 2024, 13:40
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Джерело:

ТікТок mr.davyd

Українські діти дуже талановиті. І деяким з них вдається проявляти себе з дуже раннього віку.

Дивовижний малюк 

Сьогодні українським батькам вкрай важливо прививати малюкам любов до рідної культури. І чудово, якщо вдається запустити цей процес якомога раніше. 

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Мережу підкорив маленький Давид. Йому лише 3 роки, а він знає так багато українських письменників та письменниць. 

В першу чергу це було його бажання. Спочатку я сама розповідала йому про поетів, потім шукали відео, купили книжку, з якої я обирала все найцікавіше,
– розповіла мама малюка. 

Відео з маленьким розумним патріотом: 

Захват мережі

У мережі є кілька скептичних коментарів про "втрачене дитинство", однак більшість глядачів в захваті від хлопчика: 

  • "Який розумничок! Респект батькам";
  • "Неймовірний хлопчик та супермама";
  • "Багато дорослих програють цьому трирічному джентльмену". 

Раніше ми писали про те, скільки часу дітям можна проводити з гаджетами. 

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська