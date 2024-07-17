І йому лише 3 роки: хлопчик вразив мережу знанням української літератури – захоплююче відео

Українські діти дуже талановиті. І деяким з них вдається проявляти себе з дуже раннього віку.

Дивовижний малюк

Сьогодні українським батькам вкрай важливо прививати малюкам любов до рідної культури. І чудово, якщо вдається запустити цей процес якомога раніше.

Цікаво Такого в школі не навчать: мама знайшла цікавий спосіб привити дітям фінансову грамотність

Мережу підкорив маленький Давид. Йому лише 3 роки, а він знає так багато українських письменників та письменниць.

В першу чергу це було його бажання. Спочатку я сама розповідала йому про поетів, потім шукали відео, купили книжку, з якої я обирала все найцікавіше,

– розповіла мама малюка.

Відео з маленьким розумним патріотом:

Захват мережі

У мережі є кілька скептичних коментарів про "втрачене дитинство", однак більшість глядачів в захваті від хлопчика:

"Який розумничок! Респект батькам";

"Неймовірний хлопчик та супермама";

"Багато дорослих програють цьому трирічному джентльмену".

Раніше ми писали про те, скільки часу дітям можна проводити з гаджетами.