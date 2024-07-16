Економія як необхідність

Міллі – багатодітна мати з Великої Британії, яка активно навчає дітей фінансової грамотності. Для цього вона веде відповідну бухгалтерію.

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Наприкінці кожного місяця вона стягує зі Стіффані, Джордана та Ханні символічні гроші за оренду житла, комуналку та їжу. Натомість вона платить їм за прибирання та роботу, яку вони виконують вдома. За роботу вони отримують 5 фунтів, по 1 фунту з рахунку йде на перелічені витрати.

Щойно гроші надходять, ми відмічаємо це на аркуші паперу, щоб потім підтвердити оплату. Дітей у школі цього не вчать, але вони повинні розуміти, чи покупка зробить їх щасливими,

– розповіла Міллі.

Як відреагувала мережа

У коментарях до відео, яке зібрало 67 тисяч вподобань, розгорілися суперечки. На думку скептиків, такий меркантильний підхід руйнує дитинство, натомість частина користувачів підтримали жінку.

Головний аргумент скептиків: діти не хотітимуть нічого робити, якщо їм не заплатять, натомість протилежна сторона переконана, що вони навпаки навчаться цінувати свій час та зусилля.

Раніше ми писали про нову епідемію, яка захоплює дітей.