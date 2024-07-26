6-річний хлопчик врятував життя мамі, покликавши кур'єра: щемлива історія

Маленький хлопчик спромігся на справжній подвиг. Він не розгубився у критичній ситуації та врятував життя мамі.

Мама втратила свідомість

Жінка на ім'я Елізабет Крус з Північної Ірландії була вдома з маленьким сином Ейденом. В якийсь момент її серцебиття підскочило до 180 ударів на хвилину, вона втратила свідомість.

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Як потім пояснили лікарі, жінка пережила напад синдрому постуральної ортостатичної тахікардії. Загалом без свідомості вона була впродовж 20 хвилин.

Маленький рятівник

6-річний Ейден зрозумів, що треба негайно кликати когось на допомогу. На щастя, до їхнього дому прибув кур'єр Amazon. Хлопчик вибіг до нього та розповів, що мамі стало погано.

Вибачте, ви не могли б допомогти моїй мамі?

– сказав він чоловіку, який негайно пішов за малюком до будинку.

Кур'єр Браян негайно викликав швидку, і життя Елізабет вдалося врятувати. Чоловік зазначив, що жінка може пишатися своїм сином, а в мережі захоплюються витримкою малюка, який не розгубився у критичній ситуації.

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