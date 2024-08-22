Конфуз на весіллі

Одна з користувачок Reddit поділилася історією про те, як її син "зіпсував" весільний торт. Це трапилося на весіллі найкращої подруги жінки.

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Вона прийшла на свято з чоловіком та 4-річним сином. Малюк та інші діти поводилися чемно, тож церемонія пройшла просто чудово. Однак коли настала мить розрізання торта, хлопчик, який грався з іншими дітьми, не втримався та вкусив шматочок пирога.

Реакція наречених

Наречена негайно почала кричати на хлопчика. Коли на місце події прибігла його мама, та почала звинувачувати в усьому її та влаштувала скандал.

В результаті сім'я вирішила покинути весілля, що й зробила під шалені крики нареченої та погрози викликати охорону.

Реакція мережі

Думки людей розділилися: хтось вважає вчинок дитини безневинним, інші ж звинувачують батьків:

"Це ж лише торт, навіщо влаштовувати скандал";

"Милий випадок, могли всі разом посміятися";

"Не уявляю, як можна кричати при всіх на дитину, яка взяла шматочок торта";

"Якщо батьки взяли дитину на весілля, то повинні за нею стежити, це не їхнє свято";

"Хлопчик зробив помилку, але реакція нареченої теж неприпустима".

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