Геніальний винахід польських школярів

Чути добрі слова – це те, що потрібно не лише дітям. Вони здатні дарувати неповторні емоції та нагадувати нам про те, що є щось значно більше, аніж визнання на роботі та безліч буденних справ.

Читайте також Кожного разу вибігав до гелікоптерів з прапором: хлопчик з прифронтової зони розчулив всю країну

Йоанна Гофман, яка викладає в одній зі шкіл у Познані, поділилася щемливою історією.

Одного дня я побачила, що діти кладуть якісь папірці у конверти. Я подумала, що вони надарма витрачають матеріали, тому вирішила дізнатися, у чому справа, – розповіла вона.

Що було у конвертах

Виявляється, у конверти діти клали повідомлення з подякою, побажанням або просто натхненним нагадуванням про те, що хтось особливий та чудовий. Потім конверти вони передавали однокласникам. Свій винахід вони назвали "Поштою доброго серця".

Повідомлення, яке потрібно читати щодня / Фото з фейсбуку Joanna Hofman

Люблю моменти, коли вчуся у дітей!

– написала вчителька.

Користувачі мережі також розчулилися від того, на які неймовірні справи здатні добрі серця дітей. Це ще раз ілюструє те, як важливо нам не лише виховувати малюків, а й переймати від них доброту та підтримку один одного.