Ось це так фокус: батько ненароком привчив доньку до команди "сидіти" – як це сталося

Поруч із дітьми потрібно бути дуже обачними. Адже ніколи не знаєш, що саме вони почнуть повторювати.

Діти намагаються скопіювати усе, що бачать довкола. Навіть якщо мова йде не про людей.

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Дівчинка Еммі має Лабрадора Фредді, вони є найкращими друзями. В них спільний акаунт у ТікТок, вони проводять багато часу разом і розважаються як вдома, так і на вулиці. Однак таке активне товариство має свої наслідки – дівчинка почала наслідувати поведінку свого чотирилапого друга.

У мережу потрапило відео, як батько Еммі наказує лабрадору сидіти, поки повз проходять люди. Однак яким було здивування людей, коли вони побачили, що дівчинка теж реагує на команду!

Крім того, що вона прикидається, що нюхає все, як він, вона змушує пса робити разом із нею все, що їй захочеться. Вони грають у хованки, разом дивляться телевізор, ганяються один за одним на задньому дворі тощо,

– розповіла мама Еммі Бріттані.

Ролик став вірусним та швидко набрав понад 2,5 мільйона переглядів. Користувачі здебільшого з гумором ставляться до "рефлексів" дівчинки та переконані, що незабаром настане день, коли вона сама буде сміятися з цього відео.

Раніше стало відомо, як зараз живуть перші у світі генетично модифіковані діти.