Вчений заявляв, що здійснив генетичне редагування ембріонів, перед тим як імплантувати їх матері. Його експеримент став вибухом у науковому світі.

Читайте також Буде молодою матусею: відома 55-річна акторка завагітніла – її бойфренду 24

Оскільки його дії були небезпечними та неетичними, уся світова спільнота засудила його вчинок. Зокрема, він "вирізав" певні гени і "вставив" нові для додавання певних функцій. Це відрізняється від генної інженерії більшою точністю.

Хе Цзянькуй використовував CRISPR – швидку і просту технологію редагування генів. Але раніше її застосовували тільки у дослідженнях і клінічних випробуваннях, а китайський науковець використав її для редагування яйцеклітин, сперматозоїдів і ембріонів – так званих клітин "зародкової лінії". Він редагував ген, аби захистити дітей від ВІЛ.

Вчені вважають, що технологія надто незріла, аби використати її на ембріонах. Оскільки для пошуку пари Цзянькуй збрехав у документах, то сів у в'язницю на 3 роки.

Діти живуть нормальним, мирним і безтурботним життям. Першим близнюкам зараз 5, вони ходять у садок,

– розповів він, коли опинився на волі.

Вчені хочуть їх вивчати, аби знати, чи втручання в гени не зашкодило їх здоров'ю або розвитку.