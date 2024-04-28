Дети пытаются скопировать все, что видят вокруг. Даже если речь идет не о людях.

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У девочки Эмми есть Лабрадор Фредди, они лучшие друзья. У них общий аккаунт в ТикТок, они проводят много времени вместе и развлекаются как дома, да и на улице. Однако такое активное общество имеет свои последствия – девочка начала подражать поведению своего четырехлапого друга.

В сеть попало видео, как отец Эмми приказывает лабрадору сидеть, пока мимо проходят люди. Однако каково было удивление людей, когда они увидели, что девочка тоже реагирует на команду!

Кроме того, что она притворяется, что нюхает все, как он, она заставляет собаку делать вместе с ней все, что ей захочется. Они играют в прятки, вместе смотрят телевизор, гоняются друг за другом на заднем дворе,

– рассказала мама Эмми Бриттани.

Ролик стал вирусным и быстро набрал более 2, 5 миллионов просмотров. Пользователи в основном с юмором относятся к "рефлексам" девочки и уверены, что вскоре настанет день, когда она сама будет смеяться над этим видео.

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