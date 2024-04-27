Велика помилка у вихованні

Психіатр та доктор медичних наук Олег Чабан закликає усіх батьків переглянути те, як вони виховують своїх дітей. Часто дорослі вважають з правильним повторювати досвід своїх батьків, але це не завжди так.

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Зокрема, це стосується безпорадних фраз на кшталт "всі діти як діти, а ти...", або ж застосування фізичного насилля. З таким підходом є велика ймовірність того, що дитина виросте невдахою.

Особливо це буде проявлятися у підлітковому віці. У компанії собі подібних така дитина буде робити все можливе, аби "проявити себе", і здебільшого далеко не в позитивному ключі.

Батьки виховують так, як їх виховували. І вони вважають, що це єдина правильна модель. Ти програмуєш його своїми словами, кожним словом вкоріняєш,

– сказав фахівець.

Також він радить відштовхуватися від реальності та унікальних особливостей дитини, а не від книжок та завищених очікувань. Наприклад, виховання за методикою Бенджаміна Спока та Дейла Карнегі показало, що діти стали не щасливими, а лицемірними. Відтак, далеко не всі рекомендації, навіть якщо вони хороші, завжди працюють.

Раніше ми писали про поради, які допоможуть виховати впевнену у собі дівчинку.