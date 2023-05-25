Доволі часто батьки запитують лікарів про те, чи достатньо їсть їхня дитина. Окрім того, усіх турбує вибірковість дитячого харчування, адже фрукти та овочі улюбленцями малюків не назвеш.

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Чому діти можуть не хотіти їсти

Зазвичай відіграє роль психологічний аспект: атмосфера за столом, чи змушуєте ви дитину їсти, чи не забули приділити дитині увагу, внаслідок чого вона поводить себе інакше через образу або страх. Психологія дітей – це справжнє море факторів, які треба врахувати.

Також негативно впливають на процес дитячого харчування негативні харчові звички у сім'ї. Пам'ятайте, що діти наслідують абсолютно усе, тому якщо ви самі споживаєте багато цукру чи інших шкідливих закусок, то привчити дитину до здорового харчування не вийде. Окрім того, солодке знижує апетит, тому не треба дивуватися, що після нього дитина не хоче їсти.

Втім, варто розглянути і можливість сенсорних розладів, коли дитина неправильно інтерпретує такі відчуття, як дотик, запах, смак і звук. У такому випадку обов'язково потрібно звернутися до фахівця та пройти терапію.

Як допомогти дитині

Батькам варто дозволити дітям досліджувати різноманітність їжі та обирати улюблені продукти. Залученість до процесу завжди має позитивний ефект.

Важливо переглянути і власні харчові звички, і лише після цього навчати дитину. Це дозволить і вам краще зрозуміти себе та навести лад у своєму раціоні.

Атмосфера та розмови за столом теж мають значення. Покажіть дітям, що справа не лише в їжі, а в сімейному ритуалі, брати участь у якому цікаво та весело.

Поширена помилка, яку інколи роблять батьки – порівнюють дітей з іншими, які гарно їдять. Не варто йти на такий крок, він лише поглибить проблему.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Але якщо Вам потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов’язково зверніться до лікаря.