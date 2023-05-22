Коли діти знають, що їх знімає камера, то їх бешкетування виходить на новий рівень. Вони роблять усе можливе для того, аби ті, хто буде переглядати відео, отримали цілий фонтан емоцій.

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Що діти роблять перед камерою

Елізабет та її чоловік поставили біля вхідних дверей камеру відеоспостереження. Для їхніх дітей це стало справжнім святом, адже вони знайшли новий спосіб самовираження.

Елайджа та Тіллі зрозуміли, що отримали справжню сцену для комічних виступів просто на своєму ганку. Елізабет не лише сама насолоджується вибриками своїх дітей, а й тішить ними велику аудиторію.

Якщо ви хочете підняти настрій після важкого дня – відео смішних вигадок дітей обов'язкове до перегляду.