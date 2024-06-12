"Заберіть в них смартфони на все літо": вчений звернувся до батьків з оригінальною пропозицією

Гаджети – одна з найпопулярніших проблем усіх батьків. На думку вчених, в період канікул до цього питання потрібно поставитися вкрай відповідально.

Влітку дітям не потрібні гаджети

Сучасні діти проводять багато часу за екранами гаджетів. Через це вони майже позбавлені активностей поза мережею, навіть коли йдеться про час з батьками.

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Педіатр та доктор медичних наук Майкл Річ переконаний, що влітку така ситуація просто неприйнятна. На його думку, в цей час достатньо можливостей провести час поза мережею, тому важливо навчити дітей якісно проводити вільний час.

Треба повернути дітям нудьгу. Через завантаженість технологіями діти не можуть без телефона навіть у ліфті поїхати, вони не звертають увагу на людей та події, які відбуваються просто довкола них,

– пояснив вчений.

Він додав, що нудьга – це не той стан, якого варто уникати, адже він дозволяє заглибитися у своє "я" та пізнати навколишній світ. Оскільки завантаженості часу буде достатньо у дорослому віці, зараз як ніколи важливо навчити дітей присвячувати його собі.

Для дітей спілкування в смартфоні є частиною соціалізації, можна запропонувати їм альтернативи: час на природі, походи, спортивні ігри тощо, купання на озері тощо. Головне показати, що поза смартфонами існує багато цікавих розваг, і поки тривають літні канікули і на них є час, важливо скористатися таким шансом спробувати щось нове.

Раніше ми писали про те, чому маленьким дітям не можна стрибати на батуті.