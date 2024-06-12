Влітку дітям не потрібні гаджети

Сучасні діти проводять багато часу за екранами гаджетів. Через це вони майже позбавлені активностей поза мережею, навіть коли йдеться про час з батьками.

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Педіатр та доктор медичних наук Майкл Річ переконаний, що влітку така ситуація просто неприйнятна. На його думку, в цей час достатньо можливостей провести час поза мережею, тому важливо навчити дітей якісно проводити вільний час.

Треба повернути дітям нудьгу. Через завантаженість технологіями діти не можуть без телефона навіть у ліфті поїхати, вони не звертають увагу на людей та події, які відбуваються просто довкола них,

– пояснив вчений.

Він додав, що нудьга – це не той стан, якого варто уникати, адже він дозволяє заглибитися у своє "я" та пізнати навколишній світ. Оскільки завантаженості часу буде достатньо у дорослому віці, зараз як ніколи важливо навчити дітей присвячувати його собі.

Для дітей спілкування в смартфоні є частиною соціалізації, можна запропонувати їм альтернативи: час на природі, походи, спортивні ігри тощо, купання на озері тощо. Головне показати, що поза смартфонами існує багато цікавих розваг, і поки тривають літні канікули і на них є час, важливо скористатися таким шансом спробувати щось нове.

Раніше ми писали про те, чому маленьким дітям не можна стрибати на батуті.