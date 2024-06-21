70% підлітків схильні до аномального тиску: у чому причина

Гіпертонія стала проблемою сучасних підлітків. Вченим вдалося з'ясувати, у чому причина цієї аномалії.

Аномальна проблема підлітків

Лікарі почали діагностувати гіпертонію у підлітків, хоча її в них зовсім не повинно бути. Вчені були здивовані такою аномалією, тому вирішили з'ясувати, у чому причина такого неочікуваного повороту.

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Дослідники зібрали 500 дітей та підлітків у Дитячій лікарні Філадельфії., які скаржилися на гіпертонію. Вони ретельно вивчили їх стиль життя, і в журналі Pediatrics висловили своє припущення щодо кореня проблеми.

У чому причина

Вчені виявили кореляцію між відсутністю достатньої кількості сну та підвищеним тиском у дітей та підлітків. Прямий причинно-наслідковий зв'язок ще остаточно не доведений, оскільки на це потрібно більше часу. Окрім того, проблема виникає при надлишковій вазі та недостатній фізичній активності.

Американська академія медицини рекомендує орієнтуватися на наступні показники сну для дітей та підлітків:

до 6 років – 10 – 13 годин за ніч;

6 – 12 років – від 9 до 12 годин за ніч;

13 – 18 років – 8 до 10 годин за ніч.

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