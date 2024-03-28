Сьогодні перед молодими людьми відкриті практично безмежні можливості. Парадоксально, але рівень щастя молоді стає все нижчим.

Молодь має проблеми зі щастям

Генеральний хірург США Вівек Мурті закликав негайно звернути увагу на молоде покоління. Підлітки стають все менш щасливими, і з цим потрібно негайно щось робити.

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На його думку, головна причина такої негативної тенденції – соціальні мережі, які стали важливою частиною життя молоді.

Дозволити дітям користуватися соціальними мережами — все одно, що давати ліки, безпечність котрих не доведена. Це божевілля потрібно краще регулювати,

– заявив він.

США більше не перебувають у топі 20 найщасливіших націй, і тут ключову роль відіграло зниження рівня щастя молодих людей. З 2017 року підлітки вважалися щасливішими за старше покоління, однак з того часу ситуація почала змінюватися як у США, так і в країнах Західної Європи.

Соцмережі негативно впливають на підлітків / Фото Pixabay

Ба навіть більше, почали фіксувати випадки, коли молодь переживала стан "кризи середнього віку". Фахівці закликають негайно шукати способи соціалізації молоді та їх відлучення від соціальних мереж, інакше ситуація буде стрімко погіршуватися.

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