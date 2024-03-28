Молодежь имеет проблемы со счастьем

Генеральный хирург США Вивек Мурти призвал немедленно обратить внимание на молодое поколение. Подростки становятся все менее счастливыми, и с этим нужно немедленно что-то делать.

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По его мнению, главная причина такой негативной тенденции – социальные сети, которые стали важной частью жизни молодежи.

Позволить детям пользоваться социальными сетями - все равно, что давать лекарства, безопасность которых не доказана. Это безумие нужно лучше регулировать,

– заявил он.

США больше не находятся в топе 20 самых счастливых наций, и здесь ключевую роль сыграло снижение уровня счастья молодых людей. С 2017 года подростки считались счастливее старшего поколения, однако с тех пор ситуация начала меняться как в США, так и в странах Западной Европы.

Соцсети негативно влияют на подростков / Фото Pixabay

Более того, начали фиксировать случаи, когда молодежь переживала состояние "кризиса среднего возраста". Специалисты призывают немедленно искать способы социализации молодежи и их отлучения от социальных сетей, иначе ситуация будет стремительно ухудшаться.

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