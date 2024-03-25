Як гаджети псують стосунки батьків та дітей

Діти полюбляють проводити багато часу біля екранів смартфонів, планшетів та телевізорів. Здається, що всі аспекти їхнього життя – від навчання до розваг – невідривно пов'язані з цифровими пристроями.

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Однак науковці визначили, що тривале користування гаджетами може не лише зору та психіці дитини, а і її стосункам з батьками. Зокрема, результати дослідження показали, що діти, які проводять багато часу з гаджетами, набагато менше спілкуються з батьками та опікунами.

Це призводить до того, що вони менше чують, менше комунікують та отримують вкрай мало зворотного зв'язку. Внаслідок цього страждають елементарні соціальні зв'язки з найближчими людьми, не кажучи вже про друзів чи інше оточення.

Навчайтеся разом із дітьми / Фото Pixabay

Гаджети нікуди не зникнуть, але батькам потрібно звертати дуже пильну увагу на те, як та коли діти їх використовують,

– розповіла Сара Кукер, одна з дослідниць впливу цифрових пристроїв на дітей.

Психологи та науковці рекомендують батькам переглядати навчальний та пізнавальний контент разом із дітьми. Річ у тому, що малюки здебільшого копіюють поведінку, тому якщо дорослі з допомогою гаджетів активно навчаються, діти спробують брати приклад.

Ще одна важлива порада: спільна активність без цифрових пристроїв. Втеча дітей у віртуальний світ відбувається через те, що їм недостатньо вражень і уваги у реальному. Плануйте свій час та насолоджуйтеся часом з дітьми, адже це одні з найкращих моментів у нашому житті.