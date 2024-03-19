Якщо ви народили після 30: що з вами станеться, якщо будете недосипати

Сон критично важливий для не лише для хорошого самопочуття та настрою, а й усіх систем нашого організму. А особливо це стосується тих, хто нещодавно став мамою.

Чому мамам після 30 дуже важливо добре спати

Як з'ясували науковці, молодим мамам віком 30 – 40 років дуже важливо добре висипатися. Якісний відпочинок повинен бути у пріоритеті, інакше дефіцит сну негативно вплине на роботу мозку.

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Для мам у віці 30 – 40 років така "радість" батьківства, як регулярний недосип, повинна бути невідома. Звісно, зовсім без "нічних чергувань" не минеться, але важливо не забувати про турботу і про власний сон.

Вчені вивчали сон молодих мам впродовж 11 років. Жодних гарних новин для тих, в кого недосипання було регулярною практикою, вони не отримали.

Мамам дуже важливо добре висипатися / Фото Pixabay

Зокрема жінки, які часто недосипали, страждали через зниження когнітивних функцій. В них зафіксували хронічну втому, а розумова робота була сповільненою.