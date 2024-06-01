Діти почали дорослішати раніше: вчені б'ють на сполох через їхнє здоров'я

Вчені помітили дуже небезпечну тенденцію. На їхню думку, її розвиток може привести до вкрай небезпечних наслідків.

Вчені повідомили, що почали раніше виявляти сигнали, які свідчать про швидше статеве дозрівання. Це має багато ризиків, зокрема для здоров'я дітей.

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Нещодавнє дослідження показало, що у молодого покоління менструація настає раніше, а час до її регулярності збільшився. Вивчення 70 тисяч учасниць Apple Women's Health Study показало, що з цією проблемою зіткнулися батьки та діти по всьому світу.

Це має велике значення, оскільки раннє менархе (перша менструація) і нерегулярні менструації пов'язані з пізнішими фізичними і психосоціальними проблемами можуть погіршити проблеми в галузях охорони здоров'я,

– розповіла докторка Єва Файнберг.

За її словами, менструація – один із найбільш важливих показників здоров'я юного покоління. Тривалі нерегулярні менструації можуть призвести до дисбалансу естрогену і прогестерону, а це підвищує ризик багатьох захворювань.

Серед причин проблеми називають вищий індекс маси тіла, харчування та вплив мікропластика.

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